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Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали самые пораженные регионы, фото — 24 канал
Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали самые пораженные регионы (КАРТА)https://racurs.ua/n139720-koronavirus-v-ukraine-v-minzdrave-nazvali-samye-porajennye-regiony-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки зафиксировали еще у 656 человек. Вчера 171 человек выздоровел, а 12 — умерли. В течение суток больше всего инфицированных обнаружили во Львовской и Закарпатской областях (136 и 48 случаев), а также в Киеве (53).
Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 31 тыс. 810 человек, из них 14 тыс. 253 пациенты выздоровели, а 901 — умер от осложнений. Продолжают болеть 16 тыс. 656 человек. Всего заболевание подтверждено у 2 тыс. 350 детей и 5 тыс. 537 медиков.
Больше всего случаев коронавирусной болезни по состоянию на утро 15 июня обнаружили в таких регионах:
- Черновицкая область — 3 тыс 959 (1 тыс. 243 выздоровели)
- Киев — 3 тыс. 957 (1 тыс. 164 выздоровели)
- Киевская область — 2 тыс 24 (771 выздоровел)
- Львовская область — 2 тыс 933 (632 выздоровели)
- Ровенская область — 2 тыс 369 (1 тыс. 316 выздоровели)
- Ивано-Франковская область — 1 тыс. 766 (1 тыс 30 выздоровели)
- Закарпатская область — 1 тыс. 680 (686 выздоровели)
- Харьковская область — 1 тыс. 542 (741 выздоровели)
- Тернопольская область — 1 тыс. 467 (1 тыс. 22 выздоровели)
- Волынская область — 1 тыс. 438 (449 выздоровели)
- Винницкая область — 1 тыс. 423 (862 выздоровел)
- Одесская область — 1 тыс. 117 (424 выздоровели)
- Житомирская область — 1 тыс. 87 (547 выздоровели).
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