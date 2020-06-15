Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали самые пораженные регионы, фото — 24 канал

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки зафиксировали еще у 656 человек. Вчера 171 человек выздоровел, а 12 — умерли. В течение суток больше всего инфицированных обнаружили во Львовской и Закарпатской областях (136 и 48 случаев), а также в Киеве (53).

Об этом сообщил на брифинге глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили у 31 тыс. 810 человек, из них 14 тыс. 253 пациенты выздоровели, а 901 — умер от осложнений. Продолжают болеть 16 тыс. 656 человек. Всего заболевание подтверждено у 2 тыс. 350 детей и 5 тыс. 537 медиков.

Больше всего случаев коронавирусной болезни по состоянию на утро 15 июня обнаружили в таких регионах: