Стерненко продолжают избирать меру пресечения: трансляция из суда, фото — УП

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Ракурс

Сергею Стерненко 15 июня продолжают избирать меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева. Прокуратура ходатайствует о домашнем аресте бывшего активиста, блогера и лидера одесского «Правого сектора».

Суд начался в пятницу и длился до полуночи, адвокаты заявляли об отводе судьи и прокуроров, Фемида объявила перерыв до утра 15 июня.

Сегодня утром возле Шевченковского суда власть сосредоточила огромное количество силовиков.

12 июня возле суда собралось около 300 человек. Судебная охрана не пускала их в судебный зал, ссылаясь на карантин. Вблизи и внутри здания произошли столкновения активистов и силовиков.

11 июня Стерненко вызвали на допрос в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на активиста напали. Стерненко защищался и во время нападения один из хулиганов умер. Следствие считает, Стерненко догнал одного из нападавших и смертельно ранил ножом. Он сделал это якобы «будучи возмущенным нападением» и «на почве внезапно возникшей неприязни». Активист, по словам прокуроров, сам себе поранил руку, чтобы избежать наказания и имитировать самооборону.

Стерненко на суде в пятницу обратил внимание на несоответствие в словах прокурора и материалов дела: следствие утверждает, что активист постоянно держал нож в правой руке, а на одном из рисунков в материалах дела якобы указано нанесения ударов ножом в левой руке.

Адвокаты Стерненко по сути дела еще не выступали.