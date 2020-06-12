Виктор Орбан перед картой бывшей Австро-Венгрии, фото — ЕП

https://racurs.ua/n139621-v-separatistskom-rayone-zakarpatya-dolya-vengrov-umenshitsya-uchenyy-o-strahah-vokrug-beregovo.html

Ракурс

Сепаратизм на Закарпатье победил, а Будапешт добился уступок от Украины — такой была реакция общества на создание якобы венгерского района в Закарпатской области.

В соцсетях разогнался миф о том, что один из украинских районов подпадет под руководство венгров. Многие убеждены, что это решение является уступкой Будапешту и сдачей национальных интересов.

История с «венгерским районом» откровенно ложная. А часть мифов вокруг нее полна антиукраинских нарративов, — объясняет Дмитрий Тужанский из Института Центральноевропейской стратегии «Европейской правде».

Согласно проекту админустройства Закарпатской области, который предложил Минрегион, вблизи границ ЕС и НАТО будет расположен Береговский район. Впрочем, Береговский район уже сейчас существует в Закарпатской области.

Его создали в СССР, он существовал все время украинской независимости. Сегодня это один из 13 районов Закарпатской области. Новый Береговский район создадут путем присоединения к нему Виноградовского района.

Тужанский напоминает, что ключевые посты в нынешнем Береговском районе уже давно занимают этнические венгры. Мэром Берегово является представитель Демократического союза венгров Золтан Бабяк, председателем Береговского райсовета — представитель Общества венгерской культуры Закарпатья Йожеф Шин, а председателем РГА — Иштван Петрушка, который пришел в политику с командой Арсения Яценюка.

Последняя перепись населения показала, что в нынешнем Береговском районе венгры составляют 76% населения. Вместе с тем в новом укрупненном районе доля венгров сократится с 76% до 43%, то есть станет меньше половины.

Одна из венгерских организаций Закарпатья даже обнародовала пресс-релиз, в котором критикует решение Минрегиона, акцентируя именно на уменьшении доли венгров.

Наши соседи хотели бы видеть очертания района совсем другими. Еще в начале 1990 годов венгры пытались создать на Закарпатье Притисянский район, который должен был включать территории Ужгородского, Береговского, Мукачевского, Виноградовского, Хустского и Тячевского районов.

Тогда даже состоялся «местный референдум"-опрос (не имел никакой юридической силы) по поводу создания «венгерского автономного округа». К Притисянскому району местные венгры вернулись со стартом реформы децентрализации. Впрочем, эта идея угасла из-за российской агрессии и уменьшения числа венгров на Закарпатье.



От намерения воплотить хотя бы в каком-то виде эту концепцию автономизации закарпатские венгры не отказались и безуспешно требовали восстановить венгерский избирательный округ, действовавший на выборах в Верховную Раду в 1998 и 2002 годах.