Віктор Орбан перед картою колишньої Австро-Угорщини, фото — ЄП

https://racurs.ua/ua/n139621-u-separatystskomu-rayoni-zakarpattya-chastka-ugorciv-zmenshytsya-naukovec-pro-strahy-dovkola.html

Ракурс

Сепаратизм на Закарпатті переміг, а Будапешт добився поступок від України — такою була реакція суспільства на створення начебто угорського району в Закарпатській області.

У соцмережах розігнався міф про те, що один із українських районів підпаде під керівництво угорців.

Чимало людей переконані, що це рішення є поступкою Будапешту і йдеться про здачу національних інтересів.

Історія з «угорським районом» відверто неправдива. А частина міфів навколо неї сповнена антиукраїнських наративів, — пояснює Дмитро Тужанський з Інституту Центральноєвропейської стратегії «Європейській правді».

Відповідно до проекту адмінустрою Закарпатської області, що його запропонував Мінрегіон, поблизу кордонів ЄС і НАТО буде розташований Берегівський район. Утім, Берегівський район вже зараз існує в Закарпатській області.

Його створили в СРСР, він існував увесь час української незалежності. Сьогодні це один із 13 районів Закарпатської області. Новий Берегівський район створять через приєднання до нього Виноградівського району.

Тужанський нагадує, що ключові посади в нинішньому Берегівському районі вже давно обіймають етнічні угорці. Мером Берегова є представник Демократичної спілки угорців Золтан Бабяк, головою Берегівської райради — представник Товариства угорської культури Закарпаття Йожеф Шін, а головою РДА — Іштван Петрушка, який прийшов у політику з командою Арсенія Яценюка.

Останній перепис засвідчив, що у нинішньому Берегівському районі угорці складають 76% населення. Разом із тим у новому укрупненому районі частка угорців скоротиться з 76% до 43%, тобто стане меншою за половину.

Одна з угорських організацій Закарпаття навіть оприлюднила прес-реліз, у якому критикує рішення Мінрегіону, акцентуючи саме на зменшенні частки угорців.

Наші сусіди хотіли би бачити обриси району зовсім іншими. Ще на початку 1990-х угорці намагалися створити на Закарпатті Притисянський район, який мав включати території Ужгородського, Берегівського, Мукачівського, Виноградівського, Хустського і Тячівського районів.

Тоді навіть відбувся «місцевий референдум"-опитування (не мав жодної юридичної сили) щодо створення «угорського автономного округу». До Притисянського району місцеві угорці повернулися зі стартом реформи децентралізації. Утім, ця ідея згасла через російську агресію і зменшення кількості угорців на Закарпатті.

Від наміру втілити бодай у якомусь вигляді цю концепцію автономізації закарпатські угорці не відмовилися і безуспішно вимагали відновити угорський виборчий округ, який діяв на виборах до ВР у 1998 та 2002 роках.