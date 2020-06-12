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Віктор Орбан перед картою колишньої Австро-Угорщини, фото — ЄП

У «сепаратистському районі» Закарпаття частка угорців зменшиться: науковець про страхи довкола Берегово (КАРТА)

12 чер 2020, 11:39
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Сепаратизм на Закарпатті переміг, а Будапешт добився поступок від України — такою була реакція суспільства на створення начебто угорського району в Закарпатській області.

У соцмережах розігнався міф про те, що один із українських районів підпаде під керівництво угорців.

Чимало людей переконані, що це рішення є поступкою Будапешту і йдеться про здачу національних інтересів.

Історія з «угорським районом» відверто неправдива. А частина міфів навколо неї сповнена антиукраїнських наративів, — пояснює Дмитро Тужанський з Інституту Центральноєвропейської стратегії «Європейській правді».

Відповідно до проекту адмінустрою Закарпатської області, що його запропонував Мінрегіон, поблизу кордонів ЄС і НАТО буде розташований Берегівський район. Утім, Берегівський район вже зараз існує в Закарпатській області.

Його створили в СРСР, він існував увесь час української незалежності. Сьогодні це один із 13 районів Закарпатської області. Новий Берегівський район створять через приєднання до нього Виноградівського району.

Карта нового Берегівського району

Тужанський нагадує, що ключові посади в нинішньому Берегівському районі вже давно обіймають етнічні угорці. Мером Берегова є представник Демократичної спілки угорців Золтан Бабяк, головою Берегівської райради — представник Товариства угорської культури Закарпаття Йожеф Шін, а головою РДА — Іштван Петрушка, який прийшов у політику з командою Арсенія Яценюка.

Останній перепис засвідчив, що у нинішньому Берегівському районі угорці складають 76% населення. Разом із тим у новому укрупненому районі частка угорців скоротиться з 76% до 43%, тобто стане меншою за половину.

Одна з угорських організацій Закарпаття навіть оприлюднила прес-реліз, у якому критикує рішення Мінрегіону, акцентуючи саме на зменшенні частки угорців.

Наші сусіди хотіли би бачити обриси району зовсім іншими. Ще на початку 1990-х угорці намагалися створити на Закарпатті Притисянський район, який мав включати території Ужгородського, Берегівського, Мукачівського, Виноградівського, Хустського і Тячівського районів.

Тоді навіть відбувся «місцевий референдум"-опитування (не мав жодної юридичної сили) щодо створення «угорського автономного округу». До Притисянського району місцеві угорці повернулися зі стартом реформи децентралізації. Утім, ця ідея згасла через російську агресію і зменшення кількості угорців на Закарпатті.

Від наміру втілити бодай у якомусь вигляді цю концепцію автономізації закарпатські угорці не відмовилися і безуспішно вимагали відновити угорський виборчий округ, який діяв на виборах до ВР у 1998 та 2002 роках.


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