Низка прикордонників могли «втекти» до Словаччини та Угорщини, фото: «Укрінформ»

Ракурс

З початку року 15 військових Чопського прикордонного загону нібито втекли до країн ЄС.

Про це сьогодні, 31 жовтня, у своєму Telegram-каналі заявив закарпатський журналіст Віталій Глагола з посиланням на отримані ним внутрішні документи та інформацію від джерел у Держприкордонслужбі.

Станом на 1 вересня 2025 року, згідно з цими матеріалами, 15 військовослужбовців Чопського прикордонного загону вказані в службових документах як такі, що «втекли» під час несення служби, — зазначив журналіст.

За словами джерел та відповідно до записів у документах, ці військові нібито «втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпіровку на території України», після чого опинилися на території країн ЄС, — додав він.

За словами джерел журналіста, у вказаних випадках військовослужбовці нібито «втекли у напрямку Словаччини та Угорщини».