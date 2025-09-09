Новини
Ракурс
Спалювання сухостою спричинило масштабну лісову пожежу на Закарпатті, фото: Public Domain Pictures

Жителька Закарпаття спричинила масштабну лісову пожежу, спалюючи сухостій — поліція

9 вер 2025, 21:37
На Закарпатті 40-річній мешканці села Підгірне правоохоронці повідомили про підозру у спричиненні масштабної лісової пожежі.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття.

У березні 2025 року жінка, спалюючи сухостій на власній присадибній ділянці, допустила неконтрольоване займання. Вогонь поширився на територію Великодільського лісництва, що входить до національного природного парку «Зачарований край», — розповіли у поліції.

Зазначається, що пожежа знищила понад 47 га території, з них майже 7,5 га лісу. Сума завданих збитків перевищує 24 мільйони гривень.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України — знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, — зазначили у поліції. — Досудове розслідування триває.

Джерело: Ракурс


