Спалювання сухостою спричинило масштабну лісову пожежу на Закарпатті, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n208992-jytelka-zakarpattya-sprychynyla-masshtabnu-lisovu-pojeju-spaluuchy-suhostiy-policiya.html

На Закарпатті 40-річній мешканці села Підгірне правоохоронці повідомили про підозру у спричиненні масштабної лісової пожежі.

Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття.

У березні 2025 року жінка, спалюючи сухостій на власній присадибній ділянці, допустила неконтрольоване займання. Вогонь поширився на територію Великодільського лісництва, що входить до національного природного парку «Зачарований край», — розповіли у поліції.

Зазначається, що пожежа знищила понад 47 га території, з них майже 7,5 га лісу. Сума завданих збитків перевищує 24 мільйони гривень.