На Закарпатті 40-річній мешканці села Підгірне правоохоронці повідомили про підозру у спричиненні масштабної лісової пожежі.
Про це сьогодні, 9 вересня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття.
У березні 2025 року жінка, спалюючи сухостій на власній присадибній ділянці, допустила неконтрольоване займання. Вогонь поширився на територію Великодільського лісництва, що входить до національного природного парку «Зачарований край», — розповіли у поліції.
Зазначається, що пожежа знищила понад 47 га території, з них майже 7,5 га лісу. Сума завданих збитків перевищує 24 мільйони гривень.
Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України — знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, — зазначили у поліції. — Досудове розслідування триває.