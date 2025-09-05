Новини
В Україні відкрили ділянку євроколії, фото: Офіс президента

В Ужгороді відкрили ділянку євроколії Ужгород — Чоп (ВІДЕО)

5 вер 2025, 21:02
На Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп.

У церемонії взяв участь президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що завдяки цій колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з'єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем.

І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу, — наголосив Зеленський. — Це спільний проект із Євросоюзом. І попереду — тисячі подібних проектів.

Протяжність цієї колії 22 км, потяги поїдуть нею до Європи вже 12 вересня. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

