Родина з восьми людей ледь не загинула через отруєння чадним газом, фото:

Від отруєння чадним газом ледь не загинула родина з восьми людей на Закарпатті

29 гру 2025, 13:52
На Закарпатті родина з восьми людей ледь не загинула від отруєння чадним газом.

Подія сталася у селі Олешник Берегівського району. Про це сьогодні, 29 грудня, повідомила прес-служба ДСНС.

Близько четвертої ранку, батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він виявив дружину непритомною на підлозі. Чоловік негайно привів жінку до тями та відчинив усі вікна й двері, щоб провітрити приміщення, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що шестеро дітей подружжя — віком від 11 до 24 років — також скаржилися на погане самопочуття.

Батько відвіз усю родину до лікарні. Медики підтвердили діагноз: отруєння чадним газом, — зазначили у ДСНС.

Рятувальники закликають громадян регулярно перевіряти справність опалювальних приладів та димоходів.

При перших ознаках нездужання (слабкість, головний біль, запаморочення) негайно провітріть оселю та викликайте екстрені служби, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


