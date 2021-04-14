Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кабмін вирішив відновити європейську колію, фото:

Євроколію від Чопа до Ужгорода вирішив відновити Кабмін (ДОКУМЕНТ)

14 кві 2021, 14:39
999

Залізничну колію за європейським зразком шириною 1435 мм планують відновити між Чопом та Ужгородом. Залізниця проляже від станції «Чоп» до станції «Ужгород» з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгорода.

На відновлення колії заплановано витратити 5 млрд грн. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 квітня, під час засідання уряду.

Це дозволить зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських колій на європейські, — наголошує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначає, що таку колію на Закарпатті демонтували у 1991 році.

А тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова, — наголосив прем'єр.


Нагадаємо, Шмигаль сьогодні заявив, що українська економіка показала один з кращих результатів в Європі за підсумками «коронавірусного» 2020 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів