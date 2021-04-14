Кабмін вирішив відновити європейську колію, фото:

https://racurs.ua/ua/n153250-ievrokoliu-vid-chopa-do-ujgoroda-vyrishyv-vidnovyty-kabmin-dokument.html

Ракурс

Залізничну колію за європейським зразком шириною 1435 мм планують відновити між Чопом та Ужгородом. Залізниця проляже від станції «Чоп» до станції «Ужгород» з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгорода.

На відновлення колії заплановано витратити 5 млрд грн. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 квітня, під час засідання уряду.

Це дозволить зробити в Ужгороді пересадковий вузол з українських колій на європейські, — наголошує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначає, що таку колію на Закарпатті демонтували у 1991 році.

А тому дуже символічно, що на тридцятий рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль сьогодні заявив, що українська економіка показала один з кращих результатів в Європі за підсумками «коронавірусного» 2020 року.