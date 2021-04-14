Пік пройдено, очікується зниження COVID-смертності - НАН України (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n153249-pik-proydeno-ochikuietsya-znyjennya-covid-smertnosti-nan-ukrayiny-infografika.html

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Коронавірус в Україні незабаром піде на спад — пік добового приросту хворих на COVID-19 вже пройдено. Такий висновок зробили у Національній академії наук України на основі математичного моделювання.

У ці дні Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, тому з наступного тижня показник добової смертності почне поступово знижуватися. Про це йдеться в доповіді щодо епідеміологічної ситуації в Україні за 7−13 квітня НАН.

За тиждень… в Україні було пройдено пік кількості нових виявлень за день. Хоча дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків, динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження. За летальними випадками піковий період ще не подолано, початок зниження… можна очікувати наступного тижня, — йдеться в повідомленні.

Науковці додали, що Україна зараз проходить піковий період за кількістю госпіталізованих. Кількість пацієнтів, які перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів, зросла на 9%, а кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії — на 5%. Зниження кількості госпіталізацій очікується приблизно через два тижні.

У НАН також констатують незначне зниження кількості позитивних ПЛР-тестів, що свідчить про позитивну динаміку.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я очікує, що пік пандемії випаде на кінець квітня.