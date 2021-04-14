Пик пройден, ожидается снижение COVID-смертности — НАН Украины (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153249-pik-proyden-ojidaetsya-snijenie-covid-smertnosti-nan-ukrainy-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине скоро пойдет на спад — пик суточного прироста больных COVID-19 уже пройден. Такой вывод сделали в Национальной академии наук Украины на основе математического моделирования.
В эти дни Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, поэтому со следующей недели показатель суточной смертности начнет постепенно снижаться. Об этом говорится в докладе НАН об эпидемиологической ситуации в Украине за 7−13 апреля.
За неделю… в Украине был пройден пик числа новых заражений в день. Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходом пиковый период еще не преодолен, начало снижения… можно ожидать на следующей неделе, — говорится в сообщении.
Ученые добавили, что Украина сейчас проходит пиковый период по количеству госпитализированных. Количество пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, выросло на 9%, а число больных в отделениях интенсивной терапии — на 5%. Снижение количества госпитализаций ожидается примерно через две недели.
В НАН также констатируют незначительное снижение числа положительных ПЦР-тестов, что свидетельствует о положительной динамике.
Напомним, Министерство здравоохранения ожидает, что пик пандемии выпадет на конец апреля.