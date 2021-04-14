Эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад. Фото:

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Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизировалась.

Эпидемия COVID-19 пошла на спад, а Украина «выдержала очередной скачок заболеваемости коронавирусом». Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах. Об этом 14 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам главы Минздрава, уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. А 14 апреля был днем, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. А Ивано-Франковская и Закарпатская области вышли из «красной» карантинной зоны.

Степанов убеждает, что уровень госпитализации тоже уменьшился, поскольку на прошлой неделе в больницы попали на 2 тыс. пациентов меньше, чем в позапрошлом. Министр уверен, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавирус в Украине.

Благодаря четкой стратегии и выверенным действиям Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями. Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией, — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Украине обнаружили 14 тыс. 553 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 5 тыс. 63 пациенты, а 467 больных умерли.