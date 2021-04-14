Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует, что 13 апреля выявлено 14 тыс. 553 новых случаев COVID-19.

Вчера заболели 612 детей и 426 медработников. В больницы госпитализировали 5 тыс. 63 пациента, а 467 больных скончались. Преодолеть коронавирус сумели 12 тыс. 384 человек. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В целом во время пандемии в Украине заболели 1 млн 887 тыс. 338 человек, а выздоровели 1 млн 442 тыс. 618 человек. Умерли от коронавируса уже 38 тыс. 225 украинцев.

Медики 13 апреля больше всего больных с коронавирусрм обнаружили в Киеве и Харьковской области — 1 тыс. 457 и 1 тыс. 255 случаев соответственно. Во Львовской области выявили 963 новых случая коронавируса, в Одесской и Полтавской областях — 906 и 900 случаев.

За последние сутки от коронавируса в Украине вакцинировались 15 тыс. 152 человека. Всего с начала вакцинальной кампании привито 403 тыс. 553 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

м. Киев — 1 тыс. 457 случаев/1 тыс. 970 прививок;

Винницкая область — 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область — 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область — 606 случаев / 1 тыс. 710 прививок;

Донецкая область — 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область — 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская — 157 случаев/ 470 прививок;

Запорожская область — 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область — 162 случая/ 487 прививок;

Киевская область-845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область — 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область — 321 случай / 330 прививок;

Львовская область — 963 случая / 2 тыс. 670 прививок;

Николаевская область — 422 случая / 450 прививок;

Одесская область — 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область — 900 случаев / 490 прививок;

Ровенская область — 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область — 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область — 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область — 1 тыс. 255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область — 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область — 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область — 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область — 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область —185 случаев/ 275 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с 15 апреля Полтавская область оказывается в наиболее строгой по применяемым противоэпидемическим мерам «Красной» карантинной зоне.