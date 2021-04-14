Немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг. Фото: хорошие советы

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Гугл (Google) 14 апреля посвятил новый дудл (doodle) немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу.

Точная дата рождения Гутенберга неизвестна — он родился около 1400 года в немецком городе Майнц. Сначала он работал мастером по металлу в ювелирной отрасли. Впоследствии он начал шлифовать полудрагоценные камни и изготавливать зеркала. Также он начал заниматься экспериментами в книгопечатании.

Гутенберг создал свою машину на базе винного пресса. До этого для печати книг использовали вырезанные вручную деревянные буквенные и графические блоки. Изобретатель заменил их на литые металлические отдельные буквы, которые были переменными и подвижными. Эксперты считают, что первый механический печатный станок подвижного типа он изобрел в 1440 году.

В 1450-х годах Гутенберг напечатал Библию латиницей, а впоследствии его типография стала самой масштабной в Европе. Благодаря его изобретению к XVI в. удалось напечатать 200 млн книг.

Напомним, 13 апреля метрополитен-музей, находящийся в городе Нью-Йорк, США, появился на главной странице поисковика Google (Гугл). Компания посвятила дудл 151 годовщине основания всемирно известного музея.