Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n153225-kuleba-i-blinken-obsudili-rossiyskuu-agressiu-na-donbasse-podrobnosti.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, провел в Брюсселе встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили российскую агрессию против Украины. Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Также Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ в Украине, борьбу с коррупцией, а также стремление Украины к евроатлантической интеграции. Блинкен заверил Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом агрессии России.

Вчера в Европейской службе внешних связей сообщили, что глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном стягивание войск России к границе Украины. Оба выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания подразделений армии РФ на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Напомним, новое военное руководство США вместо сокращения присутствия Вооруженных сил в Европе, напротив, планирует передислоцировать туда дополнительный контингент. Пентагон решил перебросить в Германию еще 500 американских военнослужащих.