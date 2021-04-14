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Ракурс
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Блинкен заверил в поддержке евроатлантической интеграции Украины

14 апр 2021, 08:12
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, провел в Брюсселе встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили российскую агрессию против Украины. Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Также Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ в Украине, борьбу с коррупцией, а также стремление Украины к евроатлантической интеграции. Блинкен заверил Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом агрессии России.


Вчера в Европейской службе внешних связей сообщили, что глава Европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном стягивание войск России к границе Украины. Оба выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося наращивания подразделений армии РФ на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Напомним, новое военное руководство США вместо сокращения присутствия Вооруженных сил в Европе, напротив, планирует передислоцировать туда дополнительный контингент. Пентагон решил перебросить в Германию еще 500 американских военнослужащих.

Источник: Ракурс


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