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Ракурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Блінкен запевнив у підтримці євроатлантичної інтеграції України

14 кві 2021, 08:12
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Дмитро Кулеба, глава МЗС України, провів у Брюсселі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони обговорили російську агресію проти України. Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Також Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ в Україні, боротьбу з корупцією, а також прагнення України до євроатлантичної інтеграції. Блінкен запевнив Кулебу в підтримці євроатлантичної інтеграції України перед обличчям агресії Росії.


Вчора в Європейській службі зовнішніх зв’язків повідомили, що глава Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном стягування військ Росії до кордону України. Обоє висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого нарощування підрозділів армії РФ на кордонах України та в окупованому Криму.

Нагадаємо, нове військове керівництво США замість скорочення присутності Збройних сил у Європі, навпаки, планує передислокувати туди додатковий контингент. Пентагон вирішив перекинути в Німеччину ще 500 американських військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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