Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n153225-kuleba-ta-blinken-obgovoryly-rosiysku-agresiu-na-donbasi-podrobyci.html

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Дмитро Кулеба, глава МЗС України, провів у Брюсселі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони обговорили російську агресію проти України. Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Також Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ в Україні, боротьбу з корупцією, а також прагнення України до євроатлантичної інтеграції. Блінкен запевнив Кулебу в підтримці євроатлантичної інтеграції України перед обличчям агресії Росії.

Вчора в Європейській службі зовнішніх зв’язків повідомили, що глава Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном стягування військ Росії до кордону України. Обоє висловили глибоку стурбованість з приводу триваючого нарощування підрозділів армії РФ на кордонах України та в окупованому Криму.

Нагадаємо, нове військове керівництво США замість скорочення присутності Збройних сил у Європі, навпаки, планує передислокувати туди додатковий контингент. Пентагон вирішив перекинути в Німеччину ще 500 американських військовослужбовців.