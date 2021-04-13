Кремль може повторити “грузинський сценарій” в Україні — Таран

https://racurs.ua/ua/n153222-kreml-moje-povtoryty-gruzynskyy-scenariy-v-ukrayini-taran.html

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«Грузинський сценарій» вторгнення Росії в Україну не виключив глава Міністерства оборони Андрій Таран. Про це він заявив під час зустрічі з послом Франції у Києві 13 квітня напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа.

За словами Тарана, уперше з часів розпаду Радянського Союзу зафіксовано розгортання поблизу українських кордонів передових командних пунктів та розгалуженої системи управління російською армією, повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Ми не можемо дозволити собі недооцінювати ситуацію і цілком свідомі, що Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008-го року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення ЗСУ у нападі на мирне населення, тим більше, що вже понад 400 тис. осіб на окупованих територіях отримали паспорти РФ, — зазначив Таран.

Така концентрація збройних сил РФ на півночі, сході та півдні України, на думку Тарана, загрожує не лише безпеці нашої держави, але й стабільності Європи.

Очільник Міноборони переконаний, що стримати Путіна можна шляхом надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони також обговорили нарощення Росією військ та майбутній вступ України в НАТО. Візит офіційних представників Києва до Брюсселя відбувається на тлі посилення російської агресії на Донбасі, в Криму та вздовж кордонів України.