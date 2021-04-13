США призупинили вакцинацію Johnson&Johnson — названо причину

https://racurs.ua/ua/n153221-ssha-pryzupynyly-vakcynaciu-johnson-johnson-nazvano-prychynu.html

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Імунізацію вакциною Johnson&Johnson від коронавірусу призупинили у США. Таке рішення ухвалили Федеральні органи охорони здоров’я 13 квітня після того, як у шістьох щеплених жінок у віці до 50 років були виявлені рідкісні тромбоемболічні ускладнення.

Американська компанія Johnson&Johnson також заявила, що відкладає розгортання своєї вакцини в Європі. Це сталося за тиждень після початку розслідування регуляторами у США чотирьох випадків утворення тромбів, пише «Голос Америки».

У всіх випадках йдеться про жінок у віці від 18 до 48 років. Симптоми проявилися у них через 6−13 днів після вакцинації. Як повідомляє New York Times з посиланням на джерела, одна жінка померла, а ще одна була госпіталізована в критичному стані. Johnson&Johnson заявляє, що тісно співпрацює з розслідуванням, проте не бачить чіткого причинно-наслідкового зв’язку між вакцинацією і випадками утворення тромбів. Акції компанії впали на 2,6% на біржі у Нью-Йорку.

Водночас у Білому домі заявили, що тимчасове призупинення використання препарату Johnson&Johnson не вплине на план американської влади з імунізації американців.

Вакцина Johnson&Johnson складає менш як 5% від уже зроблених щеплень у США. Відповідно до розпоряджень президента раніше цьогоріч США забезпечені достатньою кількістю доз Pfizer та Moderna для 300 млн американців, — інформує адміністрація Джо Байдена.

Цього тижня у США планують зробити 28 млн щеплень вакцинами Pfizer і Moderna. Президент США хоче досягти показника у 200 млн вакцинацій до перших ста днів на посаді.