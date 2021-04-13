Кому не варто вакцинуватися препаратом AstraZeneca, розповіла інфекціоніст. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153214-komu-ne-varto-vakcynuvatysya-preparatom-astrazeneca-rozpovila-infekcionist.html

Ракурс

Дослідження, що встановлюють причинно-наслідковий зв’язок між вакциною AstraZeneca і важкими тромботичними ускладненнями, прокоментувала інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська.

Обидві статті приходять до одного і того ж висновку: ці незвичайні важкі явища, що супроводжуються тромбоцитопенією, викликані помилковими антитілами. Тобто в пацієнтів може бути як важкий тромбоз, так і сильна кровотеча, — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Різні країни дали різні рекомендації щодо використання вакцини після того, як почали з’являтися повідомлення про цю важку реакцію.

Норвегія і Данія повністю призупинили використання вакцини, а багато інших європейських країн обмежили її використання лише для осіб старше 55 або 65 років, оскільки серед старших людей було менше випадків цього ускладнення.

Наразі Велика Британія рекомендує використовувати альтернативну вакцину людям молодше 30 років. Крім того, сьогодні FDA і CDC рекомендували призупинити використання вакцини Johnson & Johnson після повідомлень про тромби у пацієнтів, які отримали щеплення, зазначила лікар.

Треба розуміти, що, ймовірно, у цих же людей, в яких розвивається подібний стан, є підвищений ризик важкого перебігу COVID-19. З тими ж ускладненнями, але з більшою ймовірністю, — сказала вона.

Голубовська зазначила, що від вакцинації людей молодше 30 років необхідно утриматися.

Від вакцинації людей молодше, принаймі, 30 років необхідно утриматися. Як і раніше я вважаю, що, тим більше в цих умовах, вакцинувати імунних осіб недоцільно. Щоб уникнути непотрібних, нічим невиправданих ризиків. Всі, хто не хворів або хворів давно (понад шість місяців) повинні бути вакциновані, — підсумувала інфекціоніст.

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів вважають, що від COVID-вакцини AstraZeneca можуть утворитися тромби. Тромби можуть утворитися впродовж двох тижнів після ін'єкції, більшість випадків виявили в жінок до 60 років.