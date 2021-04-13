Кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca, рассказала инфекционист. Фото: УП

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Исследования, устанавливающие причинно-следственную связь между вакциной AstraZeneca и тяжелыми тромботическими осложнениями, прокомментировала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Обе статьи приходят к одному и тому же выводу: эти необычные тяжелые явления, сопровождающиеся тромбоцитопенией, вызваны ложными антителами. Следовательно, у пациентов может быть как тяжелый тромбоз, так и сильное кровотечение, — написала она на своей странице в Facebook.

Разные страны дали разные рекомендации по использованию вакцины после того, как начали появляться сообщения об этой тяжелой реакции.

Норвегия и Дания полностью приостановили использование вакцины, а многие другие европейские страны ограничили ее использование лицами старше 55 или 65 лет, поскольку у пожилых людей было меньше случаев этого осложнения.

В настоящее время Великобритания рекомендует использовать альтернативную вакцину людям моложе 30 лет. Кроме того, сегодня FDA и CDC рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson после сообщений о тромбах у пациентов, получивших прививку, отметила врач.

Надо понимать, что, вероятно, у этих же людей, у которых развивается подобное состояние, имеется повышенный риск тяжелого течения COVID-19. С теми же осложнениями, но с большей вероятностью, — сказала она.

Голубовская отметила, что от вакцинации людей младше 30 лет необходимо воздержаться.

От вакцинации людей младше, по крайней мере, 30 лет необходимо воздержаться. По-прежнему я считаю, что, тем более в данных условиях, вакцинировать иммунных лиц нецелесообразно. Дабы избежать ненужных, ничем неоправданных рисков. Все неиммунные, не болевшие, давно переболевшие люди (больше шести месяцев) должны быть вакцинированы, — подытожила инфекционист.

Напомним, в Европейском агентстве по лекарственным средствам считают, что COVID-вакцина AstraZeneca может способствовать образованию тромбов. Тромбы могут образоваться в течение двух недель после инъекции, большинство случаев зафиксировали у женщин до 60 лет.