Регулятор ЕС подтвердил возможную связь между COVID-вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

https://racurs.ua/n152920-regulyator-es-podtverdil-vozmojnuu-svyaz-mejdu-covid-vakcinoy-astrazeneca-i-sluchayami-tromboza.html

Ракурс

COVID-вакцина AstraZeneca может способствовать образованию тромбов, считают в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Этот регулятор Евросоюза 7 апреля подтвердил, что побочный эффект является чрезвычайно редким. Тромбы могут образоваться в течение двух недель после инъекции, большинство случаев выявлены у женщин до 60 лет.

Комитет провел углубленный анализ 62 случаев тромбоза венозных синусов головного мозга и 24 случаев тромбоза внутренних вен, зарегистрированных в базе данных по безопасности лекарственных средств ЕС по состоянию на 22 марта, 18 из которых закончились смертью.

При этом, по данным EMA, преимущества использования вакцины AstraZeneca продолжают перевешивать риски. В агентстве заявили, что тромбоз следует считать одним из крайне редких побочных явлений от применения вакцины AstraZeneca.

Медики настаивают, что если после прививки у людей есть одышка, боль в груди, боль в животе, головная боль, мелкие капли крови на коже вне места инъекции, набухают ноги — следует сразу же обратиться к врачу.

Регулятор ЕС не стал выделять специфические факторы риска при использовании вакцины AstraZeneca.

«Ракурс» сообщал, что ЕМА ранее обнародовало предварительный отчет о расследовании, где не были указаны вероятные причины возникновения тромбов в связи с использованием вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на сообщение о том, что вакцина AstraZeneca в редких случаях может вызвать тромбоз. По его словам, Минздрав будет реагировать только на официальный документ, а не на комментарии.