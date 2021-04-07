Регулятор ЄС підтвердив можливий зв'язок між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу

https://racurs.ua/ua/n152920-regulyator-ies-pidtverdyv-mojlyvyy-zv-yazok-mij-covid-vakcynou-astrazeneca-i-vypadkamy-trombozu.html

Ракурс

Від COVID-вакцини AstraZeneca можуть утворитися тромби, вважають в Європейському агентстві з лікарських засобів.

Цей регулятор Евросоюзу 7 квітня підтвердив, що побічний ефект є надзвичайно рідкісним. Тромби можуть утворитися упродовж двох тижнів після ін'єкції, більшість випадків виявлена у жінок до 60 років.

Комітет провів поглиблений аналіз 62 випадків тромбозу венозних синусів головного мозку і 24 випадків тромбозу внутрішніх вен, зареєстрованих в базі даних з безпеки лікарських засобів ЄС станом на 22 березня, 18 з яких закінчилися смертю.

При цьому, за даними EMA, переваги використання вакцини AstraZeneca продовжують переважувати ризики. В агентстві заявили, що тромбоз слід вважати одним з вкрай рідкісних побічних явищ від застосування вакцини AstraZeneca.

Медики наполягають, що якщо після щеплення в людей є задишка, біль у грудях, біль у животі, головний біль, дрібні краплі крові на шкірі поза місцем ін'єкції, набухають ноги — слід одразу ж звернутися до лікаря.

Регулятор ЄС не став виділяти специфічні фактори ризику при використанні вакцини AstraZeneca.

«Ракурс» повідомляв, що ЕМА раніше оприлюднило попередній звіт про розслідування, у якому не вказало ймовірних причин виникнення тромбів у зв’язку з використанням вакцини від коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відреагував на повідомлення про те, що вакцина AstraZeneca в рідкісних випадках може викликати тромбоз. За його словами, МОЗ реагуватиме тільки на офіційний документ, а не на коментарі.