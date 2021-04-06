Представник регулятора ЄС підтвердив зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів

https://racurs.ua/ua/n152827-zv-yazok-mij-vakcynou-astrazeneca-i-utvorennyam-trombiv-pidtverdyly-v-ies.html

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Представник європейського лікарського регулятора EMA підтвердив наявність зв’язку між утворенням тромбів після вакцинації препаратом від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Утім, в ЕМА зазначили, що причина цього явища наразі невідома, повідомляє 6 квітня агентство AFP.

Раніше стало відомо, що британський медичний регулятор розглядає можливість обмежити застосування AstraZeneca серед молодих людей через повідомлення про утворення тромбів.

Станом на 24 березня в країні зафіксовано 22 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки і вісім повідомлень про інші випадки тромбоутворення. Семеро жителів Великої Британії, які отримали щеплення препаратом AstraZeneca, померли після утворення тромбів.

Раніше використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для людей віком до 60 років призупинила Німеччина. Таке рішення ухвалили через випадки утворення тромбів, які спостерігали у невеликої кількості вакцинованих людей.

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які перед тим були вакциновані. У всіх випадках, окрім двох, це були жінки віком 20−63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев’ятеро померли.

2 квітня Муніципальні центри охорони здоров’я GGDs Нідерландів повністю припинили використання вакцини від компанії AstraZeneca. Раніше в Нідерландах жінка померла від тромбоемболії легенів, що виникла після щеплення цією вакциною. Всього після вакцинації цим препаратом у п’яти жінок у віці від 25 до 65 років виявили тромбоз і низьку кількість тромбоцитів.