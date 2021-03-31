Використання вакцини AstraZeneca обмежує Німеччина – в чому причина. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152541-vykorystannya-vakcyny-astrazeneca-obmejuie-nimechchyna-v-chomu-prychyna.html

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Використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для людей віком до 60 років призупинила Німеччина.

Таке рішення ухвалили через випадки утворення тромбів, які спостерігали у невеликої кількості вакцинованих людей, пише Deutsche Welle.

Інститут Пауля Ерліха зареєстрував 31 випадок формування тромбів у мозку пацієнтів, які перед тим були вакциновані. У всіх випадках, окрім двох, це були жінки віком 20−63 роки. У 19 людей при цьому був дуже низький рівень тромбоцитів. Дев’ятеро померли.

Ангела Меркель заявила, що ці факти неможливо проігнорувати. Це рішення є кардинальною зміною попередньої політики, за якою щеплення препаратом AstraZeneca навпаки планували проводити для населення молодшого віку.

Люди до 60 років все ще можуть отримати щеплення, але лише «на розсуд лікарів, після індивідуального аналізу ризиків і ретельного пояснення».

Раніше Німеччина вже призупиняла використання вакцини AstraZeneca, але після висновку регулятора ЄС знову відновила щеплення.

Як відомо, в Україні продовжується вакцинація від коронавірусу препаратом CoviShield — це індійський аналог вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, компанія AstraZeneca підкоригувала дані про ефективність своєї вакцини, знизивши її з 79 до 76%. Перерахувати результати компанію змусили вимоги американських чиновників.