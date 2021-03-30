Вакцина від коронавірусу AstraZeneca отримала нову назву – подробиці. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152478-vakcyna-vid-koronavirusu-astrazeneca-otrymala-novu-nazvu-podrobyci.html

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Компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона матиме назву Vaxzevria замість «Вакцина COVID-19 AstraZeneca».

Зміна назви не несе за собою будь-яких інших змін параметрів препарату. При цьому маркування та упаковка вакцини можуть відрізнятися, повідомляє Агентство медичних продуктів Швеції.

Ряд країн Європи призупинили або заборонили вакцинацію AstraZeneca після виявлення тромбозу в пацієнтів, які отримали щеплення. При цьому розробники препарату наполягають на його безпеці.

У компанії підкреслили, що вивчення здоров’я понад 17 млн ​​осіб після вакцинації показало відсутність підвищеного ризику виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.

Також після проведення додаткових досліджень європейський регулятор схвалив подальше використання вакцини.

Останньою країною, яка призупинила використання вакцини, стала Канада. Там її перестануть застосовувати для вакцинації людей старше 55 років.

За даними канадських фахівців, імовірність тромбозу в людей, які отримала щеплення препаратом AstraZeneca, становить 1 до 100 тис. Раніше вважалося, що такий ефект спостерігався в одному з мільйона випадків.

В Україні продовжується вакцинація від коронавірусу препаратом CoviShield — це індійський аналог вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, компанія AstraZeneca підкоригувала дані про ефективність своєї вакцини, знизивши її з 79 до 76%. Перерахувати результати компанію змусили вимоги американських чиновників.