Міст Патона у Києві. Фото: Facebook-сторінка «Шулявський міст»

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Реставрація мосту Патона в Києві передбачає низку нововведень.

Проект реконструкції об'єкту розроблятиме компанія «ІнтерПроект», яка перемогла в тендері від «Київавтодору». До 31 грудня 2022 року ця фірма має розробити проектно-кошторисну документацію. За цю роботу компанії заплатять 46,38 млн грн. Про це повідомив голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик, повідомляється на Facebook-сторінці «Шулявський міст».

Планом реставрації передбачається розширення тротуарів, встановлення системи підігріву тротуарів за технічної можливості, тактильної плитка та інших заходів для пересування людей з інвалідністю. Також обіцяють велодоріжки не менше за 1,5 м в обидва боки. Розглядається можливість підйому-спуску пішоходів на Венеціанський острів з урахуванням потреб маломобільного населення.

Крім того, у ході реставрації облаштують восьма смуга для автомобілістів, а автоматизована система обчислюватиме вагу машин у русі. По центру мосту встановлять відбійник Vario Guard.

Реставрацією передбачається оновити чавунні перила і щогли ліхтарів з використанням сучасних матеріалів, відремонтувати сходи та реставрувати колони й пропілеї. Також йдеться про можливість розрахунку конструкції мостового полотна, з урахуванням перспективного влаштування трамвайної колії. Ремонтні роботи планують завершити до 2026 року.

Нагадаємо, «Укравтодор» запропонував Київській міській держадміністрації передати на їхній баланс столичний Подільсько-Воскресенський міст. Однак у КМДА упевнені, що передача об'єкту на баланс дорожників відтермінує його добудову, оскільки в столиці з 2004 року стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст, який стоїть на балансі «Укрзалізниці».