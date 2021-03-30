Боррель. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/ua/n152476-rosiya-i-kytay-zblyjuutsya-proty-zahodu-borrel.html

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Росія й Китай ведуть свою гру проти Заходу, вважає Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

Він нагадав, що нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров провів зустріч із китайським колегою Ван І — вони висловили бажання зміцнити свою технічну незалежність від західних країн. Про це повідомляє EEAS.

Повідомляється, що під час зустрічі вони закликали не втручатися в справи Москви й Пекіна. У зв’язку з цими заявами Боррель запропонував уважно проаналізувати, що саме рухає цими державами.

Економічно дві країни хочуть підвищити свою незалежність від Заходу, але вони не грають в одній лізі, і Китай явно має перевагу, — заявив він.

За словами Борреля, енергетика стала одним із ключових аспектів відносин Москви та Пекіна, оскільки Китаю необхідна нафта й газ, які він імпортує з Росії. Тому Москва прагне диверсифікувати свій експорт енергоресурсів за межі ЄС через напруженість у відносинах. Пекін натомість розробляє угоди з енергетичними державами Центральної Азії.

Крім того, Боррель вважає, що китайсько-російське зближення засновано насамперед на відмові від демократичних цінностей і протидії тому, що вони вважають втручанням у свої внутрішні справи. Боррель уточнив, що суперництво між Вашингтоном і Пекіном розгортається на багатьох фронтах, але це не означає, що воно буде відтворювати біполярний світ холодної війни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, відвідав Москву з офіційним візитом, який багато аналітиків і експерти назвали катастрофічним і провальним. По завершенню цього візиту головний дипломат Брюсселя заявив, що Євросоюз і Росія рухаються в різні боки, а Москва бачить екзистенціальну загрозу в демократичних цінностях.