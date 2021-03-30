ОБСЄ знайшла в окупантів 64 танки у забороненій зоні. Фото: Арміяінформ

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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 64 танки, 15 гаубиць та один зенітний ракетний комплекс на полігонах збройних формувань РФ на окупованій Луганщині.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила один танк на об'єкті в підконтрольному урядові районі Донецької області, а також один зенітний ракетний комплекс, 64 танки та 15 гаубиць на полігонах у непідконтрольних урядові районах Луганської області, ― повідомляється у щоденному звіті, опублікованому СММ ОБСЄ 29 березня.

Більшість цієї техніки розташована на полігонах російських окупаційних сил поблизу Мирного та Бугаївки.

Крім того, на цих полігонах ― ще 54 бойових броньованих машин, які «не підпадають під дію мінських угод щодо відведення озброєння».

Згідно зі звітом, СММ ОБСЄ також зафіксувала п’ять гаубиць і два реактивні системи залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення на окупованих районах Луганської області.

Нагадаємо, 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.