На Донбасі 26 березня загинули четверо українських військових, фото: Михайло Посітко

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Ракурс

Обстріл, здійснений сьогодні, 26 березня, російсько-терористичними військами в районі населеного пункту Шуми Донецької області, забрав життя чотирьох українських військових.

Один із загиблих — підполковник Сергій Коваль. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко.

Сьогодні внаслідок обстрілу в районі селища Шуми на Донбасі загинуло четверо українців, серед яких кам’янчанин — підполковник Сергій Коваль, — зазначив Посітко.

Зазначається, що Коваль був командиром загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв Центру розмінування Сил підтримки ЗСУ.

Він народився у 1977 році в селі Рихта, брав участь у миротворчих операціях. У загиблого залишилися чотирирічна донька та 17-річний син.

Прес-служба військової частини А2641 повідомляє, що Коваль — випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту.

З початку російсько-української війни — учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами, — зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, на загибель українських військових відреагував президент Володимир Зеленський. Він закликав лідерів «нормандської четвірки» зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню.