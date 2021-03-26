Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n152352-zelenskyy-vidreaguvav-na-zagybel-viyskovyh-na-donbasi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на загибель сьогодні, 26 березня, чотирьох українських військових на Донбасі.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Зеленського у Твіттері.

Закликаю усіх лідерів «нормандської четвірки» та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню, — наголосив Зеленський.

Також він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю чотирьох захисників України.

За моїм дорученням Головнокомандувач Збройних сил України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи, — зазначив Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що представникам України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів Нормандського формату.

Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами «нормандської четвірки», — додав Зеленський.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ дев’ять разів намагалася через ОБСЄ зупинити сьогоднішній обстріл бойовиками позицій українських військових.