Під час резонансного ефіру на «1+1», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n152351-dveri-ofisu-zelenskogo-na-1-1-v-iermaka-zapytuut-hto-yih-demontuvav-dokument.html

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Двері Офісу президента, які постраждали в результаті мітингу на Банковій 20 березня, нещодавно були продемонстровані в ефірі телеканалу «1+1» заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком.

Член фракції «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв направив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку депутатське звернення з проханням роз’яснити обставини цих «гастролей». Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нардеп просить роз’яснити такі обставини:

яка організація чи фізична особа здійснювала їх демонтаж та перевезення;

яка була вартість відповідних робіт;

у який спосіб за них здійснено оплату;

чи повернули ці двері назад і де вони зараз перебувають.

Також Ар'єв просить надати «копію актів приймання-передачі та договору відповідального зберігання дверей будівлі Офісу президента України на період вилучення та вивезення їх з охоронюваної території».

Відповідь опублікую, — пообіцяв Ар'єв.



Нагадаємо, речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель нещодавно заявила, що двері будівлі Офісу президента позичили телеканалу «1+1» на один вечір.