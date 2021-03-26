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Ракурс
Під час резонансного ефіру на «1+1», скріншот відео

Двері Офісу Зеленського на «1+1» — в Єрмака запитують, хто їх демонтував (ДОКУМЕНТ)

26 бер 2021, 21:51
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Двері Офісу президента, які постраждали в результаті мітингу на Банковій 20 березня, нещодавно були продемонстровані в ефірі телеканалу «1+1» заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком.

Член фракції «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв направив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку депутатське звернення з проханням роз’яснити обставини цих «гастролей». Про це Ар'єв повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нардеп просить роз’яснити такі обставини:

  • яка організація чи фізична особа здійснювала їх демонтаж та перевезення;
  • яка була вартість відповідних робіт;
  • у який спосіб за них здійснено оплату;
  • чи повернули ці двері назад і де вони зараз перебувають.

Також Ар'єв просить надати «копію актів приймання-передачі та договору відповідального зберігання дверей будівлі Офісу президента України на період вилучення та вивезення їх з охоронюваної території».

Відповідь опублікую, — пообіцяв Ар'єв.


Документ: Володимир Ар’єв

Нагадаємо, речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель нещодавно заявила, що двері будівлі Офісу президента позичили телеканалу «1+1» на один вечір.

Джерело: Ракурс


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