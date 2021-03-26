Появу дверей Офісу Зеленського в студії «1+1» пояснила Мендель

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Двері з будівлі Офісу президента Володимира Зеленського лише на один вечір позичили телеканалу «1+1».

Пошкоджені двері були доставлені в студію на запит і за кошти самого телеканалу, розповіла речниця президента Юлія Мендель в коментарі «Українській правді».

Вона запевнила, що двері не є речовим доказом, адже усі дії з ними, потрібні для з’ясування обставин події, уже були проведені поліцією. Мендель додала, що 29 березня двері будуть відправлені на реставрацію.

25 березня під час програми «Право на владу» ведуча Наталія Мосейчук назвала двері «жертвою суботніх протестів». Вона заявила, що їй вартувало великих зусиль, щоб «притягнути цей атрибут».

Я б не сказала, що це символ протестів, які сталися в суботу. Я б сказала, що це жертва протестів. І слава Богу, що ця жертва не жива. Але так ми будемо крізь бите скло дивитися на ці події й думати, чи здатні ми домовитися і чути одне одного, — сказала Мосейчук.

Нагадаємо, двері з будівлі Офісу президента Володимира Зеленського з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1». На телешоу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, а також радник Андрія Єрмака Олексій Арестович прокоментували акцію протесту, яка відбулася 20 березня.