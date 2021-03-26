Появление дверей Офиса Зеленского в студии «1+1» объяснила Мендель

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Двери из здания Офиса президента Владимира Зеленского только на один вечер одолжили телеканалу «1+1».

Поврежденные двери были доставлены в студию по запросу и за средства самого телеканала, рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии «Украинской правде».

Она заверила, что двери не являются вещественным доказательством, ведь все действия с ними, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией. Мендель добавила, что 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.

25 марта во время программы «Право на власть» ведущая Наталья Мосейчук назвала двери «жертвой субботних протестов». Она заявила, что ей стоило больших усилий «приволочь этот атрибут».

Я бы не сказала, что это символ протестов, произошедших в субботу. Я бы сказала, что это жертва протестов. И слава богу, что эта жертва не живая. Но так мы будем через битое стекло смотреть на эти события и думать, способны ли мы договориться и слышать друг друга, — сказала Мосейчук.

Напомним, двери Офиса президента Владимира Зеленского появились как декорация в телеэфире канала «1+1». На телешоу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, а также советник Андрея Ермака Алексей Арестович прокомментировали акцию протеста, которая состоялась 20 марта.