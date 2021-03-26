Двери ОП появились в студии «1+1» - у Авакова увидели провокацию кровопролития

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Двери Офиса президента Владимира Зеленского появились как декорация в телеэфире канала «1+1». Пока неизвестно, когда двери ОП были демонтированы и на каких основаниях их передали третьей стороне для демонстрации в студии во время программы «Право на власть».

Кроме этого, в телешоу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, а также советник Андрея Ермака Алексей Арестович прокомментировали акцию протеста, которая состоялась 20 марта.

По словам Геращенко, полиция объявила о подозрении пяти участникам беспорядков на Банковой.

Вот вам право на мирный протест, — заместитель Авакова считает, что акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко была попыткой провокации столкновений с полицией и кровопролития.

Напомним, ранее сообщалось, что акция протеста под Офисом президента может иметь последствия в виде постановления Верховной Рады. Документ № 5295 об осуждении событий на Банковой, инициированный фракцией Владимира Зеленского «Слуга народа», предлагает предоставить ряд поручений Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

20 марта в Киеве состоялись беспорядки под ОП. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекло, а также подожгли табличку, расположенную на здании ОП.