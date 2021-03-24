Акция на Банковой — что «слуги» требуют от МВД, СБУ и ГБР

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Акция протеста под Офисом президента, которая состоялась 20 марта, может иметь последствия в виде постановления Верховной Рады. Документ № 5295 об осуждении событий на Банковой, инициированный фракцией Владимира Зеленского «Слуга народа», предлагает предоставить ряд поручений Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте парламента.

Авторы проекта постановления убеждены, что ее принятие будет способствовать «защите прав человека в Украине на неприкосновенность и безопасность, сохранению институциональных основ демократии и обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования событий, направленных на делегитимизацию идеи демократического протеста».

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручат обеспечить «быстрое, полное и беспристрастное расследование» и предоставить юридическую оценку событиям 20 марта.

Ведомства должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки в ОП, на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету Рады по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам акции у Офиса президента, которая прошла в субботу, 20 марта. Одному из них суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

20 марта в Киеве состоялись беспорядки под ОП, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекло, а также подожгли табличку, расположенную на здании ОП.