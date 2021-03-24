Акція на Банковій — що “слуги” вимагають від МВС, СБУ та ДБР

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Акція протесту під Офісом президента, яка відбулася 20 березня, може мати наслідки у вигляді постанови Верховної Ради. Документ № 5295 про засудження подій на Банковій, ініційований фракцією Володимира Зеленського «Слуга народу», пропонує надати низку доручень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті парламенту.

Автори проекту постанови переконані, що її ухвалення сприятиме «захисту права людини в Україні на недоторканність та безпеку, збереженню інституціональних основ демократії та забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування подій, спрямованих на делегітимізацію ідеї демократичного протесту».

Цією постановою МВС, СБУ та ДБР доручають забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій 20 березня.

Відомства мають вивчити обставини, що супроводжували заворушення під ОП, на предмет організації та/або участі у реалізації подій будь-яких політичних партій та/або пов’язаних з ними осіб.

Окрім того, МВС, СБУ та ДБР щотижня мають надавати комітету Ради з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо перебігу розслідування цих подій.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам акції біля Офісу президента, яка пройшла в суботу, 20 березня. Одному з них суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

20 березня у Києві відбулися заворушення під ОП, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Учасники акції закидали будівлю фаєрами і петардами, змалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку, розташованої на будівлі ОП.