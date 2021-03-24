У низці регіонів України 25 очікуються мокрий сніг та дощ, фото: b-port.com

https://racurs.ua/ua/n152225-mokryy-snig-ta-dosch-v-nyzci-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-25-bereznya-karta.html

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Погода в Україні 25 березня буде без опадів у західних та північних областях. На решті території — помірні, місцями значні мокрий сніг та дощ.

Вночі подекуди можливі налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 березня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться до +5…+7°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −4…−6°, вдень — +7…+9°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі передбачає сніг вночі, а також мокрий сніг з дощем вдень. Термометри вночі покажуть 0…−2°, вдень — +3…+5°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі також буде зі снігом вночі та мокрим снігом з дощем вдень. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +2…+4°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові також передбачає сніг вночі та мокрий сніг з дощем вдень. Очікується температура повітря 0…−2° вночі та +3…+5° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 25 березня буде без опадів. Вночі температура становитиме −3…−5°, вдень повітря прогріється до +7…+9°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 25 березня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.