Куля з прахом. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n152224-kuli-z-prahom-vokalista-motorhead-rozdaruvaly-yogo-druzyam-foto.html

Ракурс

Прах вокаліста й бас-гітариста відомої рок-групи Motorhead Іена Фрейзера Кілмістера, більш відомого як Леммі, додали в кулі та подарували близьким друзям музиканта.

Такий оригінальний подарунок друзям після своєї смерті хотів піднести сам Леммі. Про це повідомив провідний MTV Вікі Рахтман на своїй сторінці в Twitter.



Він заявив, що дістав одну з таких куль і розплакався. Такі ж подарунки дісталися колишньому професійному тенісисту Пету Кешу й Уітфілду Крейну з групи Ugly Kid Jo.

Зазначимо, що легендарний музикант помер 28 грудня 2015 року, через чотири дні після свого 70-го дня народження. Напередодні в нього діагностували рак. У 2017 році група вчених із Лондонського музею природознавства назвала вперше ідентифікований ними різновид гігантських вимерлих крокодилів — Lemmysuchus obtusidens і, відповідно, новий рід крокодиломорфи — Lemmysuchus, на честь засновника Motorhead.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що помер Літл Річард (справжнє ім’я Річард Уейн Пенніман) — американський співак і піаніст, який, поряд з Елвісом Преслі й Чаком Беррі, вважається одним із засновників музичного стилю рок-н-рол. Співак помер у Лос-Анджелесі у віці 87 років.