Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вулкан в Гватемалі викидає двокілометрові потоки лави

Вулкан в Гватемалі викидає двокілометрові потоки лави (ФОТО, ВІДЕО)

24 бер 2021, 16:55
999

Триває підвищена активність вулкана Пакайя в Гватемалі з сильними викидами попелу і потоками лави.

Місцеві мешканці вряди годи чують вибухи — від помірних до сильних, а хмари попелу досягають висоти приблизно 4 км над рівнем моря. Шлейф попелу відносить на північ і північний захід на відстань приблизно 50 км, повідомляє «Сіньхуа».

Лавові потоки досягають 1,5 км в довжину на південному заході і 500 м на сході гори.

Виверження Пакайї, одного з найактивніших вулканів Гватемали, часто видно з Гватемали, столиці країни. Столичний міжнародний аеропорт закрили 24 березня.

Виверження вулкану в Гватемалі, фото — "Сіньхуа"

Вулкан розташований за 43 км від столиці Гватемали, активно вивергається, випускаючи хмари попелу на висоту до чотирьох кілометрів.

Вулкан в Гватемалі викидає двокілометрові потоки лави

На відео видно поширення попелу, а також його широкий шар на вулицях, автомобілях та будівлях.

Уряд оприлюднив відео, на якому видно велику кількість попелу на злітних смугах, що робить небезпечною експлуатацію летовища.


Вулкан Пакайя активно вивергається вже кілька тижнів. З нього витікає магма, яка створює попіл, що осідає у радіусі 50 км й впливає на життя місцевих мешканців.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів