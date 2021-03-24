Вулкан в Гватемалі викидає двокілометрові потоки лави

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Триває підвищена активність вулкана Пакайя в Гватемалі з сильними викидами попелу і потоками лави.

Місцеві мешканці вряди годи чують вибухи — від помірних до сильних, а хмари попелу досягають висоти приблизно 4 км над рівнем моря. Шлейф попелу відносить на північ і північний захід на відстань приблизно 50 км, повідомляє «Сіньхуа».

Лавові потоки досягають 1,5 км в довжину на південному заході і 500 м на сході гори.

Виверження Пакайї, одного з найактивніших вулканів Гватемали, часто видно з Гватемали, столиці країни. Столичний міжнародний аеропорт закрили 24 березня.

Вулкан розташований за 43 км від столиці Гватемали, активно вивергається, випускаючи хмари попелу на висоту до чотирьох кілометрів.

На відео видно поширення попелу, а також його широкий шар на вулицях, автомобілях та будівлях.

Уряд оприлюднив відео, на якому видно велику кількість попелу на злітних смугах, що робить небезпечною експлуатацію летовища.

Вулкан Пакайя активно вивергається вже кілька тижнів. З нього витікає магма, яка створює попіл, що осідає у радіусі 50 км й впливає на життя місцевих мешканців.