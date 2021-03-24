У Раді лякають відмовою Індії постачати вакцину в Україну

https://racurs.ua/ua/n152223-u-radi-lyakaut-vidmovou-indiyi-postachaty-vakcynu-ukrayini.html

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Вакцина CoviShield більше може не з’явитися в Україні — у Верховній Раді заявили, що через дискредитаційну кампанію проти вакцини від COVID-19 індійського виробництва, Інститут сироватки крові Serum Institute вирішив уповільнити й не виключено, що й відкласти постачання вакцини CoviShield до України.

Постачання наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) до України може бути відкладено на певний термін. Причина — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини у нашій країні. МЗС отримало лист від посольства Індії, у якому наголошуються неприпустимість дискредитаційних заяв щодо Індії як виробника медичних препаратів та вакцини AstraZeneca (CoviShield), — написав у Фейсбук нардеп-«слуга» Михайло Радуцький.

Індійська сторона зазначає, що вакцина CoviShield є абсолютно безпечним та ефективним препаратом, що підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Лише на території Європи та Індії вже було використано близько 50 млн. Україна законтрактувала 1,5 млн доз вакцини виробництва Індії.

Для виробника не є проблемою передати цю партію іншим замовникам… Президент Володимир Зеленський доручив міністрам Максиму Степанову та Дмитру Кулебі знайти додаткові способи для пришвидшення постачання наступної партії вакцини CoviShield, — вказав Радуцький.

Представник фракції «Слуга народу» звинуватив у зриві співпраці з Індією одіозних проросійських політиків і псевдопатріотичних політичних лідерів.

Зауважимо, що Радуцький не пояснив, яким чином наявність антивакцинаторської позиції або критичного ставлення певної категорії населення до COVID-вакцини, впливає на контракт щодо поставки CoviShield, підписаний главою МОЗ Максимом Степановим.

Аналітики не виключають, що таким чином влада намагається приховати провал поставки вакцини від коронавірусу до України, а також вкрай низькі й хаотичні темпи вакцинації.