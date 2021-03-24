Як розвиватиметься епідемія COVID-19 в Україні — прогноз науковців

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Як розвиватиметься епідемія COVID-19 в Україні в період з 24 березня по 6 квітня спрогнозували вчені Національної академії наук України на основі статистичних даних про динаміку спалаху в Україні та країнах Європи.

Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Темпи зростання залишаються відносно стабільними — приблизно їх можна оцінити як подвоєння кількості нових випадків за три тижні… Позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють три області — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та летальних випадків на одиницю населення. Вінницька область наближається до пікових значень, — розповіли науковці.

За даними прогнозу НАН, статистичні показники згаданих областей свідчать про те, що період часу між початком зростання та досягнення пікових значень кількості нових хворих склав близько двох місяців, а пікова смертність перевищила пікову смертність осінньої хвилі приблизно удвічі.

Окрім цього, вчені проаналізували кількість нових випадків інфікування SARS-CoV-2 й встановили, що:

поточна хвиля наростатиме й далі, але досвід показує, що побудована модель добре прогнозує лише певні флуктуації під час постійного зростання чи спадання значень і при цьому не спроможна добре спрогнозувати, коли саме хвиля піде на спад, оскільки модель враховує тільки один показник — кількість нових підтверджених хворих;



за побудованою моделлю для України має місце незначний вплив свят та інших аномальних дат, але така ситуація є нетиповою, оскільки у багатьох інших країнах Європи цей вплив є більш значущим (можливо, якщо в Україні врахувати період підвищеної активності лижного спорту на вітчизняних і закордонних гірських курортах, то картина стане зрозумілішою);

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.