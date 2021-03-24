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Ракурс
Як розвиватиметься епідемія COVID-19 в Україні — прогноз науковців

Як розвиватиметься епідемія COVID-19 в Україні — прогноз науковців (ІНФОГРАФІКА)

24 бер 2021, 10:57
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Як розвиватиметься епідемія COVID-19 в Україні в період з 24 березня по 6 квітня спрогнозували вчені Національної академії наук України на основі статистичних даних про динаміку спалаху в Україні та країнах Європи.

Про це повідомляє прес-служба НАН України.

Темпи зростання залишаються відносно стабільними — приблизно їх можна оцінити як подвоєння кількості нових випадків за три тижні… Позитивну динаміку за кількістю нових випадків демонструють три області — Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька, хоча вони досі залишаються серед лідерів за кількістю госпіталізацій та летальних випадків на одиницю населення. Вінницька область наближається до пікових значень, — розповіли науковці.

НАНУ

Число нових хворих у групах регіонів

Надрегіональні групи

За даними прогнозу НАН, статистичні показники згаданих областей свідчать про те, що період часу між початком зростання та досягнення пікових значень кількості нових хворих склав близько двох місяців, а пікова смертність перевищила пікову смертність осінньої хвилі приблизно удвічі.

Окрім цього, вчені проаналізували кількість нових випадків інфікування SARS-CoV-2 й встановили, що:

  • поточна хвиля наростатиме й далі, але досвід показує, що побудована модель добре прогнозує лише певні флуктуації під час постійного зростання чи спадання значень і при цьому не спроможна добре спрогнозувати, коли саме хвиля піде на спад, оскільки модель враховує тільки один показник — кількість нових підтверджених хворих;


  • за побудованою моделлю для України має місце незначний вплив свят та інших аномальних дат, але така ситуація є нетиповою, оскільки у багатьох інших країнах Європи цей вплив є більш значущим (можливо, якщо в Україні врахувати період підвищеної активності лижного спорту на вітчизняних і закордонних гірських курортах, то картина стане зрозумілішою);

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Джерело: Ракурс


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