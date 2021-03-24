Як каратимуть українців за порушення маскового режиму. Фото:

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Відсутність маски у громадських місцях «червоної» карантинної зони каратимуть штрафами.

Насамперед правоохоронці робитимуть зауваження порушникам. Адміністративна відповідальність передбачається тим громадянам, які не реагуватимуть на роз’яснення. Про це 24 березня повідомив заступник директора департаменту МВС комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді».

Робота правоохоронців матиме, насамперед, профілактичну та роз‘яснювальну місію. Безумовно, першочерговим завданням буде донести до людей, чому дотримуватися маскового режиму — надзвичайно важливо як для власної безпеки, так і безпеки здоров‘я і життя оточуючих. Усі повинні усвідомлювати власну відповідальність, — зазначив він.



За його словами, злісним порушникам на місці виноситимуть штраф у розмірі 170 грн, або складатимуть постанову про штраф у 17 тис. грн, якщо порушення зафіксують у громадському транспорті або державній установі. Тракало запевнив, що поліцейські патрулі постійно присутні на вулицях та стежать за дотриманням порядку.

Нагадаємо, 22 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову № 230, котра вносить нові зміни в правила карантину. Зокрема, на територіях загального користування, розташованих у так званій «червоній зоні», запроваджується масковий режим. На таких територіях заборонеили «перебувати без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».