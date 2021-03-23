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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Масковий режим на територіях загального користування запроваджує уряд — деталі

23 бер 2021, 13:33
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Коронавірус в Україні активно поширюється, у зв’язку з чим Кабмін періодично уточнює запроваджені карантинні заходи.

Так, на засіданні, яке відбулося вчора, 22 березня, було ухвалено постанову № 230, котра вносить нові зміни в правила карантину.

Зокрема, на територіях загального користування, розташованих у так званій «червоній зоні», запроваджується масковий режим.

На таких територіях буде заборонено «перебувати без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».

Також уряд вирішив заборонити роботу підвісних канатних доріг.


Наразі у «червоній» зоні в Україні перебувають такі регіони:

  • Київ;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область.

Нагадаємо, Кабмін також змінив обмеження для українців, які прибувають з інших країн та тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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