В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус в Україні активно поширюється, у зв’язку з чим Кабмін періодично уточнює запроваджені карантинні заходи.

Так, на засіданні, яке відбулося вчора, 22 березня, було ухвалено постанову № 230, котра вносить нові зміни в правила карантину.

Зокрема, на територіях загального користування, розташованих у так званій «червоній зоні», запроваджується масковий режим.

На таких територіях буде заборонено «перебувати без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».

Також уряд вирішив заборонити роботу підвісних канатних доріг.

Наразі у «червоній» зоні в Україні перебувають такі регіони:

Київ;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область.

Нагадаємо, Кабмін також змінив обмеження для українців, які прибувають з інших країн та тимчасово окупованих територій.