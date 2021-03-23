Масковий режим на територіях загального користування запроваджує уряд — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152143-maskovyy-rejym-na-terytoriyah-zagalnogo-korystuvannya-zaprovadjuie-uryad-detali.htmlРакурс
Коронавірус в Україні активно поширюється, у зв’язку з чим Кабмін періодично уточнює запроваджені карантинні заходи.
Так, на засіданні, яке відбулося вчора, 22 березня, було ухвалено постанову № 230, котра вносить нові зміни в правила карантину.
Зокрема, на територіях загального користування, розташованих у так званій «червоній зоні», запроваджується масковий режим.
На таких територіях буде заборонено «перебувати без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».
Також уряд вирішив заборонити роботу підвісних канатних доріг.
Наразі у «червоній» зоні в Україні перебувають такі регіони:
- Київ;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область.
Нагадаємо, Кабмін також змінив обмеження для українців, які прибувають з інших країн та тимчасово окупованих територій.