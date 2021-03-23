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Ракурс
Українцям, які повертаються з інших країн, потрібно буде здати ПЦР-тест, фото: Skyscanner

Кабмін змінив обмеження для українців, які повертаються з інших країн — деталі

23 бер 2021, 13:08
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Кабмін вкотре змінив умови карантину. Відповідну постанову № 230 було ухвалено на засіданні 22 березня 2021 року.

Так, змінені вимоги щодо самоізоляції.

Тепер громадяни України, що повертаються в Україну з інших країн, будуть зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію.

Винятки становитимуть такі категорії громадян:

  • які не досягли 12 років;
  • які мають негативний результат ПЛР-тесту, за умови, що він був проведений не більше, ніж за 48 годин до перетину кордону;
  • які перевозять стовбурові клітини для трансплантації;
  • водії та члени екіпажу вантажних автомобілів, автобусів, повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад.

Також постановою Кабміну встановлено обов’язок для громадян, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином кордону, встановити і активувати мобільний додаток «Вдома». Якщо такої можливості у них немає, вони повинні будуть пройти обсервацію.


Активувати мобільний додаток повинні будуть і особи, що заїжджають на підконтрольну територію з Донецької, Луганської областей і АР Крим. Перевіряти встановлення програми будуть прикордонники.

Окрім того, питання про припинення роботи громадського транспорту в області, яка потрапила в «червону» зону, тепер буде вирішуватися місцевою владою.

Джерело: Ракурс


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