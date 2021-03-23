Кабмін змінив обмеження для українців, які повертаються з інших країн — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152141-kabmin-zminyv-obmejennya-dlya-ukrayinciv-yaki-povertautsya-z-inshyh-krayin-detali.htmlРакурс
Кабмін вкотре змінив умови карантину. Відповідну постанову № 230 було ухвалено на засіданні 22 березня 2021 року.
Так, змінені вимоги щодо самоізоляції.
Тепер громадяни України, що повертаються в Україну з інших країн, будуть зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію.
Винятки становитимуть такі категорії громадян:
- які не досягли 12 років;
- які мають негативний результат ПЛР-тесту, за умови, що він був проведений не більше, ніж за 48 годин до перетину кордону;
- які перевозять стовбурові клітини для трансплантації;
- водії та члени екіпажу вантажних автомобілів, автобусів, повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад.
Також постановою Кабміну встановлено обов’язок для громадян, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином кордону, встановити і активувати мобільний додаток «Вдома». Якщо такої можливості у них немає, вони повинні будуть пройти обсервацію.
Активувати мобільний додаток повинні будуть і особи, що заїжджають на підконтрольну територію з Донецької, Луганської областей і АР Крим. Перевіряти встановлення програми будуть прикордонники.
Окрім того, питання про припинення роботи громадського транспорту в області, яка потрапила в «червону» зону, тепер буде вирішуватися місцевою владою.