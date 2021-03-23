Самоізоляцію після в’їзду в Україну скасували. Фото:

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Обов’язкову самоізоляцію чи карантин тепер не потрібно проходити українцям, які їдуть додому вакцинуватися від коронавірусу.

Кабінет міністрів скасував обов’язкову самоізоляцію для громадян, які в’їжджають в країну з метою вакцинуватися. Для цього необхідно мати при собі запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, повідомляє урядовий портал.

Від самоізоляції звільняються громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором, — йдеться в постанові.



Нагадаємо, 22 березня уряд запровадив обов’язковий ПЛР-тест на коронавірус при в’їзді в Україну. Постанова стосується іноземців та українців, які в’їжджають в країну з-за кордону. ПЛР-тест має бути зроблений не більш ніж за 72 години до перетину українського кордону. У разі відсутності тесту на COVID-19 або позитивного результату громадяни зобов’язані пройти карантин.

Нововведення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, працівників представництв офіційних міжнародних місій і організацій, акредитованих в Україні.