Як вежі 5G впливають на здоров’я — вчені «рознесли» конспірологів

5g. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152131-yak-veji-5g-vplyvaut-na-zdorov-ya-vcheni-roznesly-konspirologiv.html

Ракурс

5G, новий стандарт зв’язку, який використовує низькопотужні радіохвилі, виявився повністю безпечним для людського здоров’я, всупереч поширеним конспірологічним теоріям.

Австралійські вчені з агентства з радіаційної та ядерної безпеки (ARPANSA) на чолі з Кеном Каріпідісом провели сотні експериментів щодо впливу радіохвиль 5G на здоров’я, але не знайшли ніяких доказів шкоди веж. Про це повідомляється в журналі Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology.

Повідомляється, що дослідники зібрали й узагальнили результати 107 експериментів щодо впливу на здоров’я радіохвиль із частотою вище шести гігагерців і низькою потужністю. Також вони розглянули 31 роботу з вивчення впливу радарів, частота яких досягає 300 гігагерців.

Аналіз не виявив доказів, які свідчать, що низький рівень радіовипромінювання вище шести гігагерців, подібно використовуваному в мережах 5G, шкідливий для людського здоров’я, — роблять висновок автори.

Виявилося, що за тієї потужності, яка використовується в мережах мобільного зв’язку, випромінювання не здійснює помітного впливу на здоров’я. А деякі ефекти, про які заявляють конспірологи, так і не вдалося відтворити.

Водночас вчені зазначають, що якість експериментів, які аналізувалися ними, часто залишають бажати кращого. І якщо мутагенних, цитотоксичних і інших небезпечних ефектів радіохвиль не виявлено, певний вплив нагріву, який вони можуть спричинити, поки виключити не можна — це питання вимагає додаткових досліджень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електронна петиція з вимогою заборонити використання в Україні п’ятого покоління мобільних мереж (5G) набрала необхідні для розгляду президентом Володимиром Зеленським 25 тис. підписів.