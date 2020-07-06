5G в Україні вимагають заборонити, Зеленський розгляне “коронавірусну” петицію — коронавірус

https://racurs.ua/ua/n140742-koronavirusnu-petyciu-schodo-zaborony-5g-rozglyane-zelenskyy.html

Ракурс

Електронна петиція до Володимира Зеленського з вимогою заборонити впровадження в Україні п’ятого покоління мобільних мереж (5G) набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. підписів.

Такі дані опубліковані на сайті глави держави.

Без клінічно підтвердженої доказової бази по безпечності даного виду зв’язку просимо не вводити його в нашій країні!, — зазначається в тексті петиції щодо п’ятого покоління бездротових систем 5G.

Відповідна петиція була створена 7 квітня, її автором є Юліана Гордей.

Станом на 6 липня петиція набрала 25540 голосів.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії спалили щонайменше 20 вишок 5G різних мобільних операторів через фейк про те, що нова технологія мобільного зв’язку сприяє поширенню коронавірусу.

Існують дві фейкові теорії причетності технології 5G до поширення коронавірусу. Відповідно до першої теорії, 5G послаблює імунітет людини і робить її схильною до зараження. Друга абсолютно фантастична теорія вказує на те, що радіохвилі 5G нібито поширюють коронавірус. Вчені та лікарі намагаються переконати громадян, що такі твердження є повною нісенітницею і суперечать науково доведеним фактам.

Імунітет може бути ослаблений втомою і неправильним харчуванням, але не радіохвилями. Ці коливання є незначними і знаходяться на низьких частотах електромагнітного спектру. Вони не можуть впливати на клітини людського організму.