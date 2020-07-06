5G в Украине требуют запретить, Зеленский рассмотрит «коронавирусную» петицию — коронавирус

https://racurs.ua/n140742-koronavirusnuu-peticiu-o-zaprete-5g-rassmotrit-zelenskiy.html

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Электронная петиция с требованием запретить внедрение в Украине пятого поколения мобильных сетей (5G) набрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей.

Такие данные опубликованы на сайте главы государства.

Без клинически подтвержденной доказательной базы о безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!, — говорится в тексте петиции.

Соответствующая петиция была создана 7 апреля, ее автором является Юлиана Гордей.

По состоянию на 6 июля петиция набрала 25 540 голосов.

Напомним, недавно в Великобритании сожгли не менее 20 вышек 5G различных мобильных операторов из-за фейка о том, что новая технология мобильной связи способствует распространению коронавируса.

Существуют две теории причастности технологии 5G к распространению коронавируса. Согласно первой теории, 5G ослабляет иммунитет человека и делает его подверженным к заражению. Вторая теория еще более фантастическая и гласит, что радиоволны 5G каким-то образом распространяют коронавирус. Ученые и врачи твердят, что эти теории являются полной чушью и не отвечают научно доказанным фактам.

Иммунитет может быть ослаблен усталостью и неправильным питанием, но никак не радиоволнами, используемыми для мобильной связи. Данные колебания незначительные и находятся на низких частотах электромагнитного спектра. Они не могут воздействовать на клетки человеческого организма.