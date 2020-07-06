Коронавирус подхватил скандальный экс-бомбардир «Динамо» — новости футбола

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Ракурс

Артем Милевский — бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу — заболел на коронавирусную инфекцию COVID-19. Вместе с ним также заразились еще как минимум 10 футболистов брестского «Динамо», в том числе двое граждан Украины — Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Всего в клубе выявлено 16 инфицированных, сообщило 6 июля издание Tribuna.com.

Футболистов в этом списке 11 человек: Лаптев, Хачериди, Садовский, Милевский, Витус, Печенин, Кривец, Гордейчук, Юзепчук, Нойок и Игнатович. Трое последних находятся в больнице, — говорится в публикации.

Остальные инфицированные — обслуживающий персонал брестского «Динамо».

Отметим, что недавно Милевский, Витус и Кривец провели матч со «Смолевичами». Тест на коронавирус футболистам сделали только после игры. Ранее Белорусская федерация футбола отказала «Динамо» в переносе этой игры. Ожидается, что на следующий матч выйдет дублирующий состав брестского «Динамо».

Сам футбольный клуб фамилии заболевших не публиковал. Однако Милевский в Инстаграм написал, что идет на 14-дневную изоляцию. В комментариях к этому сообщению Витус написал, что они «в одной обойме» и увидятся спустя две недели, а Нойок пожелал здоровья.

Напомним, Беларусь занимает 27 место в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 6 июля с начала пандемии коронавирус в соседней стране официально диагностировали у почти 64 тыс. человек.