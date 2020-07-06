«Список Магнитского» пополнился 25 россиянами — санкции Лондона

https://racurs.ua/n140740-london-dobavil-25-rossiyan-v-sankcionnyy-spisok-magnitskogo.html

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«Список Магнитского» пополнился еще 25 россиянами — сегодня Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало список граждан, на которых распространяются санкции.

В списке фигурируют заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, судья Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров и Светлана Ухналева, а также следователи Следственного комитета России, сотрудники МВД и ФСИН. Документ обнародован на сайте британского МИД.

Лица, попавшие под санкции, обвиняются в нарушении прав человека. Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил о том, что 6 июля будут объявлены имена и фамилии лиц из России и Саудовской Аравии, попавшие под санкции за нарушение прав человека. В списке находятся лица, которые по предположению могут быть причастны к смерти адвоката Сергея Магнитского, а также нарушители прав человека.

Напомним, сотрудник фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, обвиненный в налоговых махинациях, в 2009 году умер в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Уголовное дело на него было заведено как месть за раскрытие большой коррупционной аферы. «Закон Магнитского» США ввели в декабре 2012 года. Подобные шаги также приняли власти Канады, Латвии, а Великобритания приняла «поправку Магнитского».